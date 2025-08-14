Скидки
Футбол Новости

«Спартак» предложил € 10 млн за Бельтрана, «Фиорентина» требует € 15 млн — La Repubblica

«Спартак» предложил € 10 млн за Бельтрана, «Фиорентина» требует € 15 млн — La Repubblica
Комментарии

«Спартак» сделал предложение «Фиорентине» по атакующему полузащитнику Лукасу Бельтрану. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, «фиалки» оценивают 24-летнего хавбека в сумму не менее € 15 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Бельтрану со стороны «Зенита».

Полузащитник является футболистом «Фиорентины» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

