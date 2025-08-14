Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Медведев: в «Зените» введён план «Перехват». Перехват и ж/д составов, и стада быков

Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда настроена только на победу в предстоящем матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», а также описал план команды на ближайшие игры.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Скажите, вас что-то беспокоит в команде?
— Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идёт не так. И, помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В команде введён план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», — сказал Медведев в эфире программы «Экспертиза» на «Радио «Зенит».

Встреча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» пройдёт 16 августа на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:30 мск.

«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» — восьмой (5). Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».

