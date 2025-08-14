Стала известна позиция Санчо относительно возможного перехода из «МЮ» в «Рому»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо открыт для перехода в «Рому». Общая стоимость предложения итальянского клуба составляет £ 20 млн (€ 23,2 млн). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сделка по подписанию 25-летнего футболиста предполагает аренду с обязательством выкупа на лояльных условиях.

Подчёркивается, что англичанин не хочет переезжать в Турцию, где местные клубы также проявляют интерес к нему.

Санчо является футболистом «красных дьяволов» с лета 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: