Главная Футбол Новости

Таранов: Сафонов стремится стать первым номером в «ПСЖ», я верю в Матвея

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший партнёр голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова по «Краснодару» Иван Таранов высказался о конкуренции за место в воротах парижан между россиянином и новичком клуба Люка Шевалье.

«По тренировкам Сафонова видно, что Матвей стремится стать первым номером в «ПСЖ». Это очень важно. Я всячески желаю ему этого достичь. Я лично верю в Матвея, ведь он трудолюбивый парень, что дорогого стоит. Но нужно учитывать ещё и другие факторы: видение тренерского штаба и его проявление себя на тренировках.

Мне кажется, что Сафонов хотел доказать, что он мог бы конкурировать с Доннаруммой, если бы у него было больше времени. Сейчас у него есть другая хорошая возможность сделать это», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. Вместе с парижским клубом голкипер сборной России стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал победы в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Комментарии
