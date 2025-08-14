Эракович: «Зенит» должен реализовать моменты в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович обозначил проблему сине-бело-голубых с реализацией голевых моментов в первых турах Мир Российской Премьер-Лиги. В 5-м туре РПЛ санкт-петербургский клуб встретится со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 16 августа.

«В первых турах у нас было очень много голевых моментов, но мы много не забивали, поэтому сейчас у нас пять очков. Однако мы должны реализовать моменты во всех предстоящих матчах, в первую очередь со «Спартаком», – приводит слова Эраковича Metaratings.

В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: