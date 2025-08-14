Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эракович: «Зенит» должен реализовать моменты в матче со «Спартаком»

Эракович: «Зенит» должен реализовать моменты в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович обозначил проблему сине-бело-голубых с реализацией голевых моментов в первых турах Мир Российской Премьер-Лиги. В 5-м туре РПЛ санкт-петербургский клуб встретится со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первых турах у нас было очень много голевых моментов, но мы много не забивали, поэтому сейчас у нас пять очков. Однако мы должны реализовать моменты во всех предстоящих матчах, в первую очередь со «Спартаком», – приводит слова Эраковича Metaratings.

В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Стало известно, кто прокомментирует матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android