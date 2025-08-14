Transfermarkt опубликовал сборную из игроков, пропускающих старт сезона из-за травм

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости и статистики футболистов портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, которые пропускают начало сезона-2025/2026 по причине травм. В команду вошли действующий обладатель «Золотого мяча» Родри, а также футболисты из «Реала» и «Барселоны».

Символическая сборная игроков, пропускающих старт сезона-2025/2026 из-за травм по версии Transfermarkt:

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Конор Брэдли («Ливерпуль»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Ливай Колуилл («Челси»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Родри («Манчестер Сити»), Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем (оба — «Реал» Мадрид), Деян Кулушевски («Тоттенхэм»), Джамал Мусиала («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).