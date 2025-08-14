Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt опубликовал сборную из игроков, пропускающих старт сезона из-за травм

Transfermarkt опубликовал сборную из игроков, пропускающих старт сезона из-за травм
Комментарии

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости и статистики футболистов портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, которые пропускают начало сезона-2025/2026 по причине травм. В команду вошли действующий обладатель «Золотого мяча» Родри, а также футболисты из «Реала» и «Барселоны».

Символическая сборная игроков, пропускающих старт сезона-2025/2026 из-за травм по версии Transfermarkt:

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Конор Брэдли («Ливерпуль»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Ливай Колуилл («Челси»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Родри («Манчестер Сити»), Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем (оба — «Реал» Мадрид), Деян Кулушевски («Тоттенхэм»), Джамал Мусиала («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

Материалы по теме
Топ-5 самых дорогих трансферов защитников в истории футбола
Истории
Топ-5 самых дорогих трансферов защитников в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android