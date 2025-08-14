Карпин отреагировал на информацию о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в стан бело-голубых.

— Инсайдерская информация. Мы просим вас подтвердить или опровергнуть, что Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо» и вы на этом настаиваете.

— Ещё раз. Меня спросили об этом после какой-то игры на пресс-конференции. В домашней игре – не помню, то ли после «Ростова», то ли после «Сочи» – где-то вышла какая-то информация, что Антон Миранчук не против, так скажем, что его предложили «Динамо» якобы. Я сказал, что да, естественно, почему нет? Даже если бы был Караскаль и все остальные. Я же тренер сборной. И в сборную его вызываю просто так?

— Вы его даже вызывали, когда он был на «банке» в «Локомотиве».

— На «банке» в «Локомотиве», и он всегда, если в нормальном состоянии, можно сказать, что основной игрок сборной. Я скажу, что я не хочу основного игрока сборной России?

— Но при этом параллельный инсайд, что Бувач против прихода Антона Миранчука, и даже звучит, что он сбитый лётчик. Эти инсайды — чушь и бред?

— Чушь, конечно, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Материалы по теме Игонин: Карпину будет дано время до зимы, чтобы он во время паузы построил команду

Как сборная России играет при Карпине: