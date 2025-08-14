Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игонин: в «Спартаке» большое напряжение — от болельщиков исходит сильный негативный фон

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборной России Алексей Игонин высказался о факторах, которые могут повлиять на работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если смотреть на «Спартак» со стороны и не слушать всё, что говорят, никто не будет давать Станковичу много шансов. Вся шумиха спровоцирована нервозностью и людьми, которые отвечают на вопросы. В «Спартаке» сейчас большое напряжение, ведь от болельщиков исходит очень сильный негативный фон. Руководству клуба стоит посмотреть ещё несколько матчей. Но если будет эмоциональный большой негатив, который связан с результатом, например, с тем же «Зенитом», чаша весов перевесит и руководителям придётся принимать решение», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» встретится с «Зенитом» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на субботу, 16 августа.

Комментарии
Новости. Футбол
Новости. Футбол

