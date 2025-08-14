Часть болельщиков не смогла попасть на стадион в Саранске на матч «Пари НН» — «Ростов»

Часть болельщиков не сумела попасть на стадион «Мордовия Арена» в Саранске на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Встреча стартовала в 19:30 мск, счёт после первого тайма — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По данным Карпова, перед встречей у входов на «Мордовия Арену» образовалась большая очередь из болельщиков, которые не могли попасть на стадион. На вход работал только четвёртый гейт, остальные были закрыты, поэтому людей перенаправляли туда.

Отмечается, что болельщиков долго досматривала служба безопасности стадиона. Некоторые болельщики, опоздавшие на игру и находившиеся в очереди, разворачивались и уходили.

При этом для посещения игр Кубка России не требуется обязательный паспорт болельщика. На «Мордовия Арене» проводились матчи чемпионата мира 2018 года в России.