Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Часть болельщиков не смогла попасть на стадион в Саранске на матч «Пари НН» — «Ростов»

Часть болельщиков не смогла попасть на стадион в Саранске на матч «Пари НН» — «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Часть болельщиков не сумела попасть на стадион «Мордовия Арена» в Саранске на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

Встреча стартовала в 19:30 мск, счёт после первого тайма — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По данным Карпова, перед встречей у входов на «Мордовия Арену» образовалась большая очередь из болельщиков, которые не могли попасть на стадион. На вход работал только четвёртый гейт, остальные были закрыты, поэтому людей перенаправляли туда.

Отмечается, что болельщиков долго досматривала служба безопасности стадиона. Некоторые болельщики, опоздавшие на игру и находившиеся в очереди, разворачивались и уходили.

При этом для посещения игр Кубка России не требуется обязательный паспорт болельщика. На «Мордовия Арене» проводились матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android