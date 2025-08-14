Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, удивлён ли он, что «Спартак» не позвал его после ухода из «Ростова»

Карпин ответил, удивлён ли он, что «Спартак» не позвал его после ухода из «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, были ли у него предложения от других команд после ухода из «Ростова» минувшей зимой. Также российский специалист ответил, не удивило ли его, что московский «Спартак» не пригласил его на работу в клуб.

– В течение всего этого времени у вас было предложение только из «Динамо» после ухода из «Ростова»? Или были ещё какие-то интересные варианты, о которых уже сейчас можно сказать?
– О вариантах никаких говорить, естественно, мы, даже если были интересные, не будем. Но интересных вариантов не было.

– А из-за границы что-то было вообще за это время?
– Нет, не было.

– Я задам прямой вопрос тогда. Вас самого не удивило, что вы, человек с большой спартаковской историей, учитывая непростую ситуацию в клубе, учитывая любовь болельщиков к вам, она есть, и нельзя её отрицать… Вы слышали, как вас поддерживают болельщики «Спартака» на матчах. Вы, тренер сборной, тренер, работающий практически под 20 лет, 15 лет так точно, но вас не позвали.
– Меня удивило? Вопрос какой?

– Удивило ли вас это или нет?
– Нет, не удивило. Чего мне удивляться? Если ты про это не думаешь, чего здесь удивляться? Я не думал ни про какой клуб и не думаю. Я работал в сборной, отдыхал, так скажем. Отдыхал от каждодневной работы, что надо каждый день ходить на тренировку. Там [в сборной России] другая специфика, другая работа, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Материалы по теме
Карпин отреагировал на информацию о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android