Карпин ответил, удивлён ли он, что «Спартак» не позвал его после ухода из «Ростова»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, были ли у него предложения от других команд после ухода из «Ростова» минувшей зимой. Также российский специалист ответил, не удивило ли его, что московский «Спартак» не пригласил его на работу в клуб.

– В течение всего этого времени у вас было предложение только из «Динамо» после ухода из «Ростова»? Или были ещё какие-то интересные варианты, о которых уже сейчас можно сказать?

– О вариантах никаких говорить, естественно, мы, даже если были интересные, не будем. Но интересных вариантов не было.

– А из-за границы что-то было вообще за это время?

– Нет, не было.

– Я задам прямой вопрос тогда. Вас самого не удивило, что вы, человек с большой спартаковской историей, учитывая непростую ситуацию в клубе, учитывая любовь болельщиков к вам, она есть, и нельзя её отрицать… Вы слышали, как вас поддерживают болельщики «Спартака» на матчах. Вы, тренер сборной, тренер, работающий практически под 20 лет, 15 лет так точно, но вас не позвали.

– Меня удивило? Вопрос какой?

– Удивило ли вас это или нет?

– Нет, не удивило. Чего мне удивляться? Если ты про это не думаешь, чего здесь удивляться? Я не думал ни про какой клуб и не думаю. Я работал в сборной, отдыхал, так скажем. Отдыхал от каждодневной работы, что надо каждый день ходить на тренировку. Там [в сборной России] другая специфика, другая работа, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

