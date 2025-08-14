Скидки
19:30 Мск
Мать нападающего «Краснодара» Мукаилова рассказала, как её сын попал в академию клуба

Аудио-версия:
Комментарии

Сабина Мукаилова, мать нападающего «Краснодара» Казбека Мукаилова, рассказала, как её сын попал в академию «быков». 18-летний форвард вышел с первых минут на поле в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:0) и оформил дубль.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

– В шесть лет увлёкся футболом во дворе. В восемь лет отправился в футбольную школу имени Маркарова у нас в Махачкале. Ну а в 10 лет уехал в академию «Краснодара». Он не показывал мне, насколько ему было тяжело вдали от дома. Иначе я бы вдвойне переживала. Мне и раньше, и сейчас было тяжело, но я ему сильно доверяю.

– Что он говорил после матча с «Динамо»?
– Сказал: «Рад, что оправдал все надежды, которые на меня возлагали. Рад, что не подвёл команду», — поделилась Мукаилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

