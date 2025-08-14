Мать нападающего «Краснодара» Мукаилова рассказала, как её сын попал в академию клуба

Сабина Мукаилова, мать нападающего «Краснодара» Казбека Мукаилова, рассказала, как её сын попал в академию «быков». 18-летний форвард вышел с первых минут на поле в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:0) и оформил дубль.

– В шесть лет увлёкся футболом во дворе. В восемь лет отправился в футбольную школу имени Маркарова у нас в Махачкале. Ну а в 10 лет уехал в академию «Краснодара». Он не показывал мне, насколько ему было тяжело вдали от дома. Иначе я бы вдвойне переживала. Мне и раньше, и сейчас было тяжело, но я ему сильно доверяю.

– Что он говорил после матча с «Динамо»?

– Сказал: «Рад, что оправдал все надежды, которые на меня возлагали. Рад, что не подвёл команду», — поделилась Мукаилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.