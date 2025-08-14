Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Вячеслав Колосков: у Путина с Трампом есть темы для разговора важнее спорта

Вячеслав Колосков: у Путина с Трампом есть темы для разговора важнее спорта
Аудио-версия:
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящей встрече между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая состоится в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж (Аляска).

«Владимир Путин и Дональд Трамп не будут обсуждать тему спорта, у них есть более важные темы. Дмитрий Песков рассказывает, что в повестке встречи темы спорта официально нет. Не думаю, что она будет обсуждаться, потому что и в составе обеих делегаций нет представителей спорта.

Вроде бы кто-то сообщал, что Трамп когда-то сказал, что российских спортсменов нужно вернуть. Не знаю, правда это или нет. В любом случае я предстоящую встречу не связываю с какими-либо изменениями для российского спорта», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

