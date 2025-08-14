«Эмоции утихают, и приходит осознание, что мы сделали». Сафонов — о победе «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что только на следующий день осознал важность победы команды во встрече за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». В игре за титул французский гранд одолел английский клуб по итогам послематчевой серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.), отыграв два мяча в концовке основного времени.

«Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером! Первый трофей нового сезона», — написал Сафонов в своём телеграм‑канале.

Сафонов взял пятый трофей в футболке «ПСЖ». Ранее он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов.