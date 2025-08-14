«Эмоции утихают, и приходит осознание, что мы сделали». Сафонов — о победе «ПСЖ»
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что только на следующий день осознал важность победы команды во встрече за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». В игре за титул французский гранд одолел английский клуб по итогам послематчевой серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.), отыграв два мяча в концовке основного времени.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером! Первый трофей нового сезона», — написал Сафонов в своём телеграм‑канале.
Сафонов взял пятый трофей в футболке «ПСЖ». Ранее он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов.
