Главная Футбол Новости

Сабах — Левски, результат матча 14 августа 2025, счет 0:2, квалификация Лиги конференций 2025/2026

«Сабах» проиграл «Левски» в матче квалификации Лиги конференций и покинул турнир
Комментарии

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Сабахом» (Азербайджан) и «Левски» (Болгария). Игра проходила на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
0 : 2
Левски
София, Болгария
0:1 Кирилов – 40'     0:2 Сула – 87'    

На 40-й минуте первый мяч во встрече забил нападающий «Левски» Радослав Кирилов. На 87-й минуте нападающий Мазир Сула укрепил преимущество гостей.

Первый матч между командами закончился со счётом 1:0 в пользу клуба из Болгарии. На 90+8-й минуте гол забил нападающий «Левски» Борислав Рупанов.

Таким образом, команда из Азербайджана уступила со счётом 0:3 по сумме двух встреч и покинула турнир.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
«Левски» вырвал победу в матче ЛК с «Сабахом», забив на 90+8-й минуте

Комментарии
