«Сабах» проиграл «Левски» в матче квалификации Лиги конференций и покинул турнир

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Сабахом» (Азербайджан) и «Левски» (Болгария). Игра проходила на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 40-й минуте первый мяч во встрече забил нападающий «Левски» Радослав Кирилов. На 87-й минуте нападающий Мазир Сула укрепил преимущество гостей.

Первый матч между командами закончился со счётом 1:0 в пользу клуба из Болгарии. На 90+8-й минуте гол забил нападающий «Левски» Борислав Рупанов.

Таким образом, команда из Азербайджана уступила со счётом 0:3 по сумме двух встреч и покинула турнир.

