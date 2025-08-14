Скидки
Арарат-Армения — Спарта П, результат матча 14 августа 2025, счёт 1:2, Лига конференций 2025/2026

«Арарат-Армения» вылетел из Лиги конференций, уступив в отборе пражской «Спарте»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арарат-Армения» и пражская «Спарта». Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды из Чехии.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
1 : 2
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 Рахмани – 23'     1:1 Balanta – 31'     1:2 Красники – 90+2'    
Удаления: Кейруш – 87' / нет

На 23-й минуте нападающий гостей Альбион Рахмани вывел свою команду вперёд. На 31-й минуте полузащитник «Арарат-Армения» Хуан Баланта восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти. На 90+2-й минуте форвард Эрмал Красники принёс «Спарте» победу.

Первый матч между командами проходил неделю назад и завершился победой «Спарты» со счётом 4:1. Таким образом, чешский клуб квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций сезона-2025/2026. «Арарат-Армения» завершил еврокубковую кампанию.

Календарь Лиги конференций УЕФА - 2025/2026
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА - 2025/2026
Новости. Футбол
