«Арарат-Армения» вылетел из Лиги конференций, уступив в отборе пражской «Спарте»

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арарат-Армения» и пражская «Спарта». Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды из Чехии.

На 23-й минуте нападающий гостей Альбион Рахмани вывел свою команду вперёд. На 31-й минуте полузащитник «Арарат-Армения» Хуан Баланта восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти. На 90+2-й минуте форвард Эрмал Красники принёс «Спарте» победу.

Первый матч между командами проходил неделю назад и завершился победой «Спарты» со счётом 4:1. Таким образом, чешский клуб квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций сезона-2025/2026. «Арарат-Армения» завершил еврокубковую кампанию.