Голы Политано и Лукки помогли «Наполи» победить «Олимпиакос» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Наполи» (Италия) и «Олимпиакосом» (Греция). Игра проходила на стадионе «Теофило Патини» (Кастель-ди-Сангро, Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Наполи» Маттео Политано. На 53-й минуте нападающий Лоренцо Лукка укрепил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте гости сократили отставание в счёте.

По итогам минувшего сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, набрав 82 очка после 38 туров. В сезоне-2024/2025 «Олимпиакос» выиграл чемпионат Греции. Красно-белые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Будё-Глимт» со счётом 2:4 по сумме двух встреч.

