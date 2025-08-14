Скидки
Голы Политано и Лукки помогли «Наполи» победить «Олимпиакос» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч между «Наполи» (Италия) и «Олимпиакосом» (Греция). Игра проходила на стадионе «Теофило Патини» (Кастель-ди-Сангро, Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Политано – 16'     2:0 Лукка – 53'     2:1 Шикинью – 90+1'    

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Наполи» Маттео Политано. На 53-й минуте нападающий Лоренцо Лукка укрепил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте гости сократили отставание в счёте.

По итогам минувшего сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, набрав 82 очка после 38 туров. В сезоне-2024/2025 «Олимпиакос» выиграл чемпионат Греции. Красно-белые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Будё-Глимт» со счётом 2:4 по сумме двух встреч.

