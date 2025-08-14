Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мама нападающего «Краснодара» Мукаилова: клуб воспитал его даже больше, чем я

Аудио-версия:
Сабина Мукаилова, мать нападающего «Краснодара» Казбека Мукаилова, рассказала о характере сына. 18-летний форвард вышел с первых минут на поле в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:0) и оформил дубль.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

– Какой характер у Казбека?
– Он – добрый, ответственный и отзывчивый. Лучший сын на свете и вообще хороший человек. С ним никогда не было сложностей. Он уже много лет находится в академии «Краснодара», и к нему нашли хороший подход. Воспитывали его даже больше, чем я – и делали это правильно.

– По каким вещам это чувствуется?
– Он стал самостоятельным и ответственным. Я это замечаю каждый раз, когда с ним вижусь. Убрать, постирать, помочь маме – для него не проблема. Он остаётся внимательным к семье.

– Любовь к футболу у Казбека от папы?
– Так получилось, что он рано потерял отца. Казбеку тогда было 13 лет. Конечно, он часто его вспоминает. В любом случае какие-то черты характера родителей он перенял. Самые лучшие черты. В том числе преданность семье, друзьям и клубу, — поделилась Мукаилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

