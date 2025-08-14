Игорь Колыванов: у Карпина работы в «Динамо» — непочатый край

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поражении подопечных Валерия Карпина от «Краснодара» (0:4) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Что ещё комментировать, счёт 0:4 с «Краснодаром» говорит сам за себя. У динамовцев были грубейшие ошибки в обороне, как у защитников, так и у вратаря. Очень жаль, что «Динамо» стартовало не так, как многие хотели бы. Не могу сказать, что команда физически готова: некоторые футболисты выпадают, а также нет наигранных связей. У Карпина работы — непочатый край. Ситуация не аховая, но её нужно стабилизировать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые занимают девятое место с пятью очками в четырёх встречах.