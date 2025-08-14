«Спартак» предложил более € 5 млн за защитника Кёна из «Галатасарая» — Терзи

«Спартак» наряду с неназванным клубом из Германии предложил «Галатасараю» более € 5 млн за защитника Деррика Кëна. Об этом сообщает аккаунт Forza Cimbom со ссылкой на журналиста Бурхана Джана Терзи на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, потенциальная продажа немецкого футболиста может превысить € 7 млн. Подчёркивается, что «Галатасарай» продаст Кёна клубу, предложившему наибольшую сумму.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

