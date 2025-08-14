Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» — «Ростов»: Босельи прямым ударом со штрафного открыл счёт в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между нижегородским «Пари НН» и «Ростовом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Пари НН» открыл счёт — 1:0.

На 74-й минуте прямым ударом со штрафного отличился Хуан Босельи. Штрафной был назначен за фол последней надежды защитника ростовчан Александра Тарасова на Олакунле Олусегуне. Также Тарасов получил красную карточку.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».