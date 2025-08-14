Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Исак намерен бойкотировать матчи «Ньюкасла» в АПЛ с «Астон Виллой» и «Ливерпулем» — Романо

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак не намерен играть за «сорок» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (16 августа) и во встрече 2-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (25 августа). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, футболист отклоняет предложения о новых сделках, поскольку он хочет как можно скорее перейти в «Ливерпуль».

Ранее СМИ сообщали, что мерсисайдцы предлагали «Ньюкаслу» £ 120 млн (€ 138 млн) за трансфер Исака, однако «сороки» ответили отказом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

