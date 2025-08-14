Исак намерен бойкотировать матчи «Ньюкасла» в АПЛ с «Астон Виллой» и «Ливерпулем» — Романо

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак не намерен играть за «сорок» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (16 августа) и во встрече 2-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (25 августа). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, футболист отклоняет предложения о новых сделках, поскольку он хочет как можно скорее перейти в «Ливерпуль».
Ранее СМИ сообщали, что мерсисайдцы предлагали «Ньюкаслу» £ 120 млн (€ 138 млн) за трансфер Исака, однако «сороки» ответили отказом.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
- 14 августа 2025
-
21:56
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:23
-
21:20
-
21:10
-
21:10
-
21:10
-
21:06
-
21:05
-
20:54
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:12
-
19:55
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:23
-
19:15
-
19:13
-
19:07
-
19:02