Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исак намерен бойкотировать матчи «Ньюкасла» в АПЛ с «Астон Виллой» и «Ливерпулем» — Романо

Исак намерен бойкотировать матчи «Ньюкасла» в АПЛ с «Астон Виллой» и «Ливерпулем» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак не намерен играть за «сорок» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (16 августа) и во встрече 2-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (25 августа). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, футболист отклоняет предложения о новых сделках, поскольку он хочет как можно скорее перейти в «Ливерпуль».

Ранее СМИ сообщали, что мерсисайдцы предлагали «Ньюкаслу» £ 120 млн (€ 138 млн) за трансфер Исака, однако «сороки» ответили отказом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Материалы по теме
Исак не собирается играть за «Ньюкасл», даже если останется в клубе — Джейкобс

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android