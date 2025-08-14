Червиченко: если «Спартак» обыграет «Зенит», начнётся: «Какой Станкович великий тренер»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых на старте сезона и поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на субботу, 16 августа.

«Когда кажется, что пациент мёртв, он встаёт и неплохо бежит. В этой истории «Спартак» может достичь положительного результата в матче с «Зенитом». В последнее время бог часто устраивает над «Спартаком» злые шутки. Когда нужно принять решение, вдруг приходят победы и успех. Все сразу начинают бредить, что «Спартак» будет бороться за медали, оттягивая необходимые изменения на несколько туров. Если «Спартак» обыграет «Зенит», может начаться обратная тягомотина: «Какой Станкович великий тренер», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сербский главный тренер Деян Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года. В мае текущего года его контракт с красно-белыми был продлён до конца сезона-2026/2027.