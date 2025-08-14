«Пари НН» — «Ростов»: Мохеби удалён за воздействие на Опейкину в матче Кубка России

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между нижегородским «Пари НН» и «Ростовом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 1:0 в пользу «Пари НН». Ростовчане остались вдевятером.

Встреча проходит в Саранске, номинальными хозяевами поля являются футболисты «Пари НН». На 86-й минуте был удалён Мохаммад Мохеби за то, что совершил физическое воздействие на главного арбитра Веру Опейкину, положив ей руку на плечо.

Фото: Кадры трансляции «Матч ТВ»

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».