«Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России, южане доигрывали встречу вдевятером

«Пари НН» одержал победу над «Ростовом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Саранске на «Мордовия Арене» завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля, которыми были нижегородцы.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Единственный гол на 75-й минуте забил Хуан Босельи, который отметился точным прямым ударом со штрафного. Штрафной был назначен за фол последней надежды защитника ростовчан Александра Тарасова на Олакунле Олусегуне. Также Тарасов получил красную карточку за этот эпизод (73-я минута). Позднее за физическое воздействие на Опейкину был удалён ещё один футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби (85-я минута).

«Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы С. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре группы С 26 августа «Пари НН» сыграет в гостях с московским «Спартаком». «Ростов» днём позднее примет махачкалинское «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».