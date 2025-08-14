Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари НН — Ростов, результат матча 14 августа 2025, счет 1:0, 2-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

«Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России, южане доигрывали встречу вдевятером
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари НН» одержал победу над «Ростовом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Саранске на «Мордовия Арене» завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля, которыми были нижегородцы.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Единственный гол на 75-й минуте забил Хуан Босельи, который отметился точным прямым ударом со штрафного. Штрафной был назначен за фол последней надежды защитника ростовчан Александра Тарасова на Олакунле Олусегуне. Также Тарасов получил красную карточку за этот эпизод (73-я минута). Позднее за физическое воздействие на Опейкину был удалён ещё один футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби (85-я минута).

«Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы С. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре группы С 26 августа «Пари НН» сыграет в гостях с московским «Спартаком». «Ростов» днём позднее примет махачкалинское «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Видео
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android