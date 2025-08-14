Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ноа — Линкольн, результат матча 14 августа 2025, счёт 0:0, 5:6 пен. Лига Европы 2025/2026

Армянский «Ноа» уступил «Линкольну» из Гибралтара в серии пенальти и покинул Лигу Европы
Комментарии

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались армянский «Ноа» и гибралтарский «Линкольн». Команды играли на стадионе «Городской» (Абовян, Армения). Основное и дополнительное время игры закончилось без голов — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались гости — 6:5.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
0 : 0
5 : 6
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар

Первый матч между командами состоялся неделю назад, в четверг, 7 августа. Команды играли на стадионе «Европа Спортс Парк» в Гибралтаре. Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Таким образом, «Линкольн» квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций УЕФА. «Ноа» завершил выступления в турнире.

Календарь Лиги Европы УЕФА - 2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы УЕФА - 2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: старт сезона в Англии, Испании и Франции, теннис и предсезонка КХЛ
Топ-матчи пятницы: старт сезона в Англии, Испании и Франции, теннис и предсезонка КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android