Армянский «Ноа» уступил «Линкольну» из Гибралтара в серии пенальти и покинул Лигу Европы

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались армянский «Ноа» и гибралтарский «Линкольн». Команды играли на стадионе «Городской» (Абовян, Армения). Основное и дополнительное время игры закончилось без голов — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались гости — 6:5.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, в четверг, 7 августа. Команды играли на стадионе «Европа Спортс Парк» в Гибралтаре. Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Таким образом, «Линкольн» квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап Лиги конференций УЕФА. «Ноа» завершил выступления в турнире.