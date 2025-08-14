«Барселона» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Влаховичу — GdS

«Ювентус» стремится выгодно продать 25-летнего нападающего Душана Влаховича. В итальянском гранде рассчитывают, что один из топ-клубов обратится к ним с предложением по футболисту до закрытия трансферного окна (1 сентября). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в число команд, претендующих на Влаховича, входит «Барселона», проявлявшая интерес к форварду в прошедшем году.

В минувшем сезоне Влахович принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

