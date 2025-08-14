Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 14 августа, календарь, таблица
Сегодня, 14 августа, во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялся заключительный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч Кубка России сезона-2025/2026 14 августа:
«Пари НН» — «Ростов» — 1:0.
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'
Матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 26 по 28 августа.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».
