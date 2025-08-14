Кубок России — 2025/2026 по футболу: таблица групп после 2-го тура Пути РПЛ

Сегодня, 14 августа, завершился 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением команд в таблицах групп.
Турнирное положение в группах Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026 после 2-го тура
Группа А
«Зенит» — 6 очков
«Рубин» — 3 очка
«Оренбург» — 3 очка
«Ахмат» — 0 очков.
Группа В
«Крылья Советов» — 4 очка
«Краснодар» — 3 очка
«Динамо» (Москва) — 3 очка
«Сочи» — 2 очка.
Группа С
«Динамо» (Махачкала) — 5 очков
«Спартак» — 4 очка
«Пари НН» — 3 очка
«Ростов» — 0 очков.
Группа D
«Акрон» — 5 очков
ЦСКА — 4 очка
«Локомотив» — 3 очка
«Балтика» — 0 очков.
Две лучшие команды из каждой группы сыграют в плей-офф Пути РПЛ, третьи места квартетов отправятся в Путь регионов, клуб с четвёртой строчки завершит участие в турнире по итогам групповой стадии.
Матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 26 по 28 августа.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».