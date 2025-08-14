Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: таблица групп после 2-го тура Пути РПЛ

Сегодня, 14 августа, завершился 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением команд в таблицах групп.

Турнирное положение в группах Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026 после 2-го тура

Группа А

«Зенит» — 6 очков

«Рубин» — 3 очка

«Оренбург» — 3 очка

«Ахмат» — 0 очков.

Группа В

«Крылья Советов» — 4 очка

«Краснодар» — 3 очка

«Динамо» (Москва) — 3 очка

«Сочи» — 2 очка.

Группа С

«Динамо» (Махачкала) — 5 очков

«Спартак» — 4 очка

«Пари НН» — 3 очка

«Ростов» — 0 очков.

Группа D

«Акрон» — 5 очков

ЦСКА — 4 очка

«Локомотив» — 3 очка

«Балтика» — 0 очков.

Две лучшие команды из каждой группы сыграют в плей-офф Пути РПЛ, третьи места квартетов отправятся в Путь регионов, клуб с четвёртой строчки завершит участие в турнире по итогам групповой стадии.

Матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 26 по 28 августа.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».