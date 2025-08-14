Скидки
«Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за € 70 млн — Globo

«Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за € 70 млн — Globo
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Тоттенхэма» о трансфере 21-летнего крайнего нападающего Савио за € 70 млн. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, на текущий момент между сторонами продолжаются переговоры относительно будущего бразильского футболиста.

Савио стал футболистом «Манчестер Сити» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

«Ман Сити» может подписать вингера «Реала» Родриго после ухода Грилиша и Савио — Романо

