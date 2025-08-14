Губернатор Нижегородской области назвал число болельщиков на матче «Пари НН» в Саранске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил 12 137 болельщиков, которые пришли на стадион «Мордовия Арена» в Саранске, чтобы поддержать «Пари НН» в домашнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«12 137 зрителей сегодня на трибунах «Мордовия Арены»! Важная соседская поддержка для нашего футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», спасибо! С победой, друзья!

Следующий матч команды Алексея Шпилевского здесь пройдет 18 августа — играть будут с махачкалинским «Динамо», приходите!» — написал Никитин в телеграм-канале.

«Пари НН» проводит домашние встречи в других городах, так как на домашней арене клуба в Нижнем Новгороде проходят ремонтные работы. Ранее нижегородцы играли в Казани и Грозном.