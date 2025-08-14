Губернатор Нижегородской области назвал число болельщиков на матче «Пари НН» в Саранске
Поделиться
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил 12 137 болельщиков, которые пришли на стадион «Мордовия Арена» в Саранске, чтобы поддержать «Пари НН» в домашнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».
Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'
«12 137 зрителей сегодня на трибунах «Мордовия Арены»! Важная соседская поддержка для нашего футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», спасибо! С победой, друзья!
Следующий матч команды Алексея Шпилевского здесь пройдет 18 августа — играть будут с махачкалинским «Динамо», приходите!» — написал Никитин в телеграм-канале.
«Пари НН» проводит домашние встречи в других городах, так как на домашней арене клуба в Нижнем Новгороде проходят ремонтные работы. Ранее нижегородцы играли в Казани и Грозном.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
23:26
-
23:14
-
23:14
-
22:58
-
22:51
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:23
-
21:20
-
21:10
-
21:10
-
21:10
-
21:06
-
21:05
-
20:54
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:31
-
20:26