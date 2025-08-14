Скидки
Каземиро назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» — 2025

Каземиро назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» — 2025
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил, какой футболист больше остальных заслуживает выиграть награду «Золотой мяч» — 2025.

«Мохамед Салах. Он лучший футболист, если исходить из влияния, оказываемого им на игру. Салах много забивает и делает результативные передачи… Самым сбалансированным футболистом в минувшем сезоне был Салах», — приводит слова бразильского полузащитника The Touchline со ссылкой на GQ.

В минувшем сезоне Салах принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Слот заявил, что планирует использовать Фримпонга в «Ливерпуле» в качестве замены Салаха

Сколько зарабатывают футболисты:

