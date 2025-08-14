Скидки
«Рома» может заменить Коне, интересующего «Интер», полузащитником «Монако» — Романо

«Рома» определилась с потенциальной заменой полузащитнику Куадио Коне, интерес к которому проявляет «Интер». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, римляне запросили у французского клуба информацию по 21-летнему Сунгуту Магасса.

По данным источника, кандидатуру Магасса продвигает спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара. Переход опорника молодёжной сборной Франции в «Рому» возможен, если «Интер» закроет сделку по трансферу Коне. Ранее сообщалось, что миланский клуб готов предложить «волкам» € 50 млн за хавбека.

«Монако», в свою очередь, отклонил предложение «Ноттингем Форест» по Магасса. Англичане готовы были заплатить за трансфер € 13 млн. Transfermarkt оценивает воспитанника «Монако» в € 12 млн.

