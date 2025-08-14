Карпин считает, что РПЛ стала более конкурентной и тяжёлой в последние два-три года

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, считает ли он, что Мир Российская Премьер-Лига стала более конкурентной и тяжёлой, чем два-три года назад.

– Я думаю, что да.

– Сложнее стало побеждать?

– Пока [да], на данный момент и если говорить про этот чемпионат или про последние два-три года. Не знаю, до этого тоже было непросто. Не могу сказать, что было до этого просто, а сейчас стало непросто. Для «Ростова» уж точно, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

