АЕК — Арис, результат матча 14 августа 2025, счёт 3:1 доп. вр., Лига конференций 2025/2026

АЕК Николича победил «Арис» в ЛК, забив дважды в овертайме. Кокорин вышел на замену
Комментарии

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий АЕК и кипрский «Арис». Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). Основное время матча закончилось вничью. Счёт после 120 минут — 3:1 в пользу греков.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
3 : 1
ДВ
Арис
Лимасол, Кипр
1:0 Марин – 51'     1:1 Квилитая – 62'     2:1 Кутеса – 104'     3:1 Йович – 109'    

На 51-й минуте полузащитник Рэзван Марин вывел АЕК вперёд, реализовав пенальти. На 62-й минуте нападающий «Ариса» Георгий Квилитая восстановил равенство в счёте ударом с 11-метровой отметки. На 104-й минуте подопечные Марко Николича вышли вперёд благодаря голу полузащитника Дерека Кутесы. На 109-й минуте третий гол забил экс-форвард «Реала» и «Милана» Лука Йович. Российский нападающий гостей Александр Кокорин вышел на замену на 66-й минуте игры.

Таким образом, АЕК квалифицировался в раунд плей-офф Лиги конференций за выход в общий этап турнира. «Арис» завершил еврокубковую кампанию-2025/2026.

