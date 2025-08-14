Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПАОК Чалова и Оздоева вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, победив «Вольфсберг»

Греческий ПАОК одержал победу над австрийским «Вольфсбергом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча в австрийском Клагенфурте завершилась в дополнительное время со счётом 1:0 в пользу гостей.

Первая игра между командами в Салониках закончилась со счётом 0:0. Единственный гол на 115-й минуте ответной встречи забил Мохамед Камара.

Российские футболисты ПАОКа Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вышли на поле в стартовом составе. Оздоев отыграл 76 минут и получил жёлтую карточку, Чалов был заменён перед началом дополнительного времени.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы ПАОК сразится с хорватской «Риекой» за право выступать на групповом этапе еврокубка. Первый матч пройдёт в Хорватии 21 августа, ответный — 28 августа в Греции.