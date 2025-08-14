Скидки
«Лучше сегодня, чем никогда». Шпилевский — о первой победе «Пари НН» под его руководством

«Лучше сегодня, чем никогда». Шпилевский — о первой победе «Пари НН» под его руководством
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о первой победе команды под его руководством. Сегодня, 14 августа, «Пари НН» одолел «Ростов» с минимальным счётом во встрече Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, всех, кто собрался на стадионе. Перед матчем я встретил много добродушных людей. Некоторые из них побывали у нас в отеле, поддержали нас, было много улыбок. Чувствую, что люди переживают, спасибо им за эмоции. Поэтому победу посвящаем нашим болельщикам!

Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали. Это должно было произойти раньше. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда. Поздравляю всех и команду с долгожданной и заслуженной победой!

Не буду обсуждать, что не понравилось во встрече. Сейчас не та ситуация и не то время. Хотелось бы говорить о том, к чему мы так долго шли, старались и вместе, сильным, сплочённым коллективом добились этого. Сейчас нам нужно восстановиться, проанализировать прошедший матч и готовиться к следующему», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

