Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА предложил € 12 млн за полузащитника «Фиорентины» Бельтрана — источник

ЦСКА предложил € 12 млн за полузащитника «Фиорентины» Бельтрана — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» в размере € 12 млн за 24-летнего атакующего полузащитника Лукаса Бельтрана. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, красно-синие ведут переговоры о переходе аргентинского футболиста, интерес к которому также проявляют «Спартак» и «Зенит».

Полузащитник является футболистом «Фиорентины» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
ЦСКА продлит контракты с Мойзесом, Обляковым и Дивеевым — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android