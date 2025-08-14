ЦСКА предложил € 12 млн за полузащитника «Фиорентины» Бельтрана — источник

Московский ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» в размере € 12 млн за 24-летнего атакующего полузащитника Лукаса Бельтрана. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, красно-синие ведут переговоры о переходе аргентинского футболиста, интерес к которому также проявляют «Спартак» и «Зенит».

Полузащитник является футболистом «Фиорентины» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме ЦСКА продлит контракты с Мойзесом, Обляковым и Дивеевым — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: