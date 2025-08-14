Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Карпукас заявил, что был бы рад возвращению Смолова в «Локомотив»

Артём Карпукас заявил, что был бы рад возвращению Смолова в «Локомотив»
Комментарии

Опорный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался за возвращение в клуб экс-форварда сборной России Фёдора Смолова. Нападающий покинул «Краснодар» летом текущего года в статусе свободного агента.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футболист такого уровня поможет любой команде. Я буду только рад, если Смолов присоединится к нам», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Фёдор Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018-го по январь 2022 года (с перерывом на полугодичную аренду в «Сельту» с января по июль 2020-го). Ранее сам Смолов подтвердил, что сыграет за медиафутбольный «БроукБойз» в 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Смолов мотивирует «БроукБойз», 2DROTS закалены Карпиным: клубы Медиалиги в Кубке России
Смолов мотивирует «БроукБойз», 2DROTS закалены Карпиным: клубы Медиалиги в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android