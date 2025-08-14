Артём Карпукас заявил, что был бы рад возвращению Смолова в «Локомотив»

Опорный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался за возвращение в клуб экс-форварда сборной России Фёдора Смолова. Нападающий покинул «Краснодар» летом текущего года в статусе свободного агента.

«Футболист такого уровня поможет любой команде. Я буду только рад, если Смолов присоединится к нам», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Фёдор Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018-го по январь 2022 года (с перерывом на полугодичную аренду в «Сельту» с января по июль 2020-го). Ранее сам Смолов подтвердил, что сыграет за медиафутбольный «БроукБойз» в 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.