Защитник «Галатасарая» Кён не заинтересован в переходе в «Спартак» — журналист Чинар

Московский «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по подписанию защитника Деррика Кëна. Однако немецкий футболист не заинтересован в переходе в стан красно-белых. Об этом сообщает аккаунт Winner Galatasaray со ссылкой на журналиста Якупа Чинара на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у 26-летнего игрока также есть два предложения от неназванных клубов из немецкой Бундеслиги. Подчёркивается, что турецкий гранд не желает отдавать Кёна в аренду, предпочитая осуществить его полноценный переход.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

