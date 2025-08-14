«МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL

«Челси» продолжает работать над сделкой по подписанию крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают 21-летнего футболиста в £ 50 млн (€ 58 млн), в то время как «синие» не готовы потратить более £ 30 млн (€ 34,8 млн) за его трансфер. Подчёркивается, что Гарначо дал понять «Манчестер Юнайтед» о своём желании перейти в «Челси».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

