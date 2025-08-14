Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL

«МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» продолжает работать над сделкой по подписанию крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают 21-летнего футболиста в £ 50 млн (€ 58 млн), в то время как «синие» не готовы потратить более £ 30 млн (€ 34,8 млн) за его трансфер. Подчёркивается, что Гарначо дал понять «Манчестер Юнайтед» о своём желании перейти в «Челси».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«МЮ» снизил цену на Гарначо до £ 50 млн, он рассчитывает на переход в «Челси» — Джейкобс

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android