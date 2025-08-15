Сербский «Партизан» победил «Хайберниан», но вылетел из Лиги конференций

Завершились экстра-таймы ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Хайбернианом» (Шотландия) и «Партизаном» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Истер Роуд» в шотландском Эдинбурге. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сербской команды. В прямом эфире встречу показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 17-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Милан Вукотич. В концовке первого тайма нападающий Йован Милошевич укрепил преимущество сербской команды. На 60-й минуте нападающий Кирон Боуи сократил отставание «Хайберниана». На 90+6-й минуте гол забил нападающий «Партизана» Андрей Костич. На 100-й минуте забитым мячом отметился полузащитник хозяев Крис Кэдден.

Первый матч между командами закончился со счётом 2:0 в пользу шотландского клуба. Таким образом, «Партизан» уступил со счётом 3:4 по сумме двух встреч и покинул турнир.

