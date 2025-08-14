Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» вылетел из отбора Лиги Европы, по пенальти уступив команде экс-тренера «Спартака»

«Шахтёр» вылетел из отбора Лиги Европы, по пенальти уступив команде экс-тренера «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский «Шахтёр» потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в польском Кракове завершилась в серии пенальти — 0:0 (4:3 пен.) в пользу греческой команды. Первый матч команд в Афинах завершился со счётом 0:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
0 : 0
3 : 4
Панатинаикос
Афины, Греция
Удаления: Очеретько – 82' / нет

На 82-й минуте «Шахтёр» остался в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. Также красную карточку получил главный тренер «горняков» Арда Туран.

В раунде плей-офф Лиги Европы «Панатинаикос» под руководством экс-тренера «Спартака» Руя Витории встретится с турецким «Самсунспором». «Шахтёр» сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций со швейцарским «Серветтом».

Первые матчи команды проведут 21 августа, ответные — 28 августа.

На прошлой стадии «Шахтёр» по сумме двух встреч разгромил турецкий «Бешикташ» со счётом 6:2. «Панатинаикос» вступил в квалификацию Лиги Европы с текущего этапа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы
Турнирная таблица квалификации Лиги Европы
Материалы по теме
АЕК Николича победил «Арис» в ЛК, забив дважды в овертайме. Кокорин вышел на замену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android