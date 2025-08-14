«Шахтёр» вылетел из отбора Лиги Европы, по пенальти уступив команде экс-тренера «Спартака»

Украинский «Шахтёр» потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в польском Кракове завершилась в серии пенальти — 0:0 (4:3 пен.) в пользу греческой команды. Первый матч команд в Афинах завершился со счётом 0:0.
На 82-й минуте «Шахтёр» остался в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. Также красную карточку получил главный тренер «горняков» Арда Туран.
В раунде плей-офф Лиги Европы «Панатинаикос» под руководством экс-тренера «Спартака» Руя Витории встретится с турецким «Самсунспором». «Шахтёр» сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций со швейцарским «Серветтом».
Первые матчи команды проведут 21 августа, ответные — 28 августа.
На прошлой стадии «Шахтёр» по сумме двух встреч разгромил турецкий «Бешикташ» со счётом 6:2. «Панатинаикос» вступил в квалификацию Лиги Европы с текущего этапа.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.