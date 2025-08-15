«Ньюкасл» намерен штрафовать за пропуск матчей Исака, бойкотирующего тренировки — DM

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак отказывается посещать тренировки команды и не намерен принимать участие за «сорок» в матчах. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на текущий момент клуб не штрафовал шведского футболиста. Однако ситуация изменится, если Исак пропустит матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который состоится в субботу, 16 августа. Сторона форварда полагает, что «Ньюкасл» не будет активно искать нового нападающего, если пойти клубу на уступки.

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист желает перейти в «Ливерпуль».

Исак играет за «сорок» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

