Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 14 августа

В четверг, 14 августа, состоялись ответные встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 14 августа:

КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) — 1:0 (первый матч — 2:1);

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Фредрикстад» (Норвегия) — 2:0 (3:1);

«Вольфсберг» (Австрия) – ПАОК (Греция) — 0:1 доп. вр. (0:0);

«Бранн» (Норвегия) – «Хеккен» (Швеция) — 0:1 (2:0);

«Ноа» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар) — 0:0 (5:6 пен.) (1:1);

«Брейдаблик» (Исландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:2 (1:1);

«Утрехт» (Нидерланды) – «Серветт» (Швейцария) — 2:1 (3:1);

«Шахтёр» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция) — 0:0 (3:4 пен.) (0:0);

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 3:1 (2:1);

«Дрита» (Косово) – ФКСБ (Румыния) — 1:3 (2:3);

«Брага» (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) — 2:0 (2:1);

«Легия» (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) — 2:1 (1:4).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.