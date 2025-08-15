Скидки
«Бавария» предлагает € 50+5 млн за Вольтемаде и 10% в случае его продажи — Плеттенберг

Форвард «Штутгарта» Ник Вольтемаде по-прежнему надеется перейти в «Баварию». Ради трансфера в немецкий гранд футболист и его агент готовы отказаться от € 10 млн, которые «швабы» должны будут выплатить им в случае дальнейшей продажи игрока. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «Бавария» предлагает € 50 млн в качестве фиксированной суммы и € 5 млн – в виде бонусов. Кроме того, мюнхенцы готовы выплатить «Штутгарту» 10% от суммы в случае будущей продажи нападающего.

Подчёркивается, что Вольтемаде и его окружение получили сведения о готовности «швабов» продать его только за € 70-75 млн.

Форвард играет за «Штутгарт» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

