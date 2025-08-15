Впервые в истории клуб из Сан-Марино вышел в плей-офф еврокубка

Команда из Сан-Марино впервые в истории страны квалифицировалась в заключительный этап отборочного раунда еврокубка. «Виртус» из города Аккуавива одержал победу над молдавским «Милсами» (2:3, 3:0) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.

В ответном матче гол 37-летнего нападающего Стефано Скаппини на 58-й минуте и дубль 39-летнего полузащитника Ивана Буонокунто (65-я и 79-я (пен.) минуты) позволили команде одержать разгромную победу.

В раунде плей-офф «Виртус» встретится с клубом «Брейдаблик» из Исландии. Первый матч пройдёт в четверг, 21 августа. Ответная игра состоится спустя неделю, 28 августа. Победитель противостояния квалифицируется в общий этап Лиги конференций.