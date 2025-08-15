Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро заявил, что «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне

Каземиро заявил, что «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что его команда станет чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.

— Кто выиграет чемпионат Англии в этом сезоне?
— «Манчестер Юнайтед», — ответил Каземиро в видеоролике, опубликованном на странице British GQ в соцсети Х.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима занял 15-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 турах.

«Манчестер Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги в воскресенье, 17 августа, домашней игрой с лондонским «Арсеналом», который возглавляет Микель Артета.

Материалы по теме
Шевалье нашли замену, а у «МЮ» шесть кандидатов на одно место. Трансферы и слухи дня
Шевалье нашли замену, а у «МЮ» шесть кандидатов на одно место. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android