Каземиро заявил, что «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что его команда станет чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.

— Кто выиграет чемпионат Англии в этом сезоне?

— «Манчестер Юнайтед», — ответил Каземиро в видеоролике, опубликованном на странице British GQ в соцсети Х.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима занял 15-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 турах.

«Манчестер Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги в воскресенье, 17 августа, домашней игрой с лондонским «Арсеналом», который возглавляет Микель Артета.