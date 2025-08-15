«Ноттингем Форест» заплатит до £ 30 млн за полузащитника «Манчестер Сити» — Романо

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» согласовали сделку по переходу 22-летнего атакующего полузащитника Джеймса Макэйти в стан «лесников». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, изначально «Ноттингем Форест» заплатит £ 22 млн (€ 25,5 млн) за английского хавбека, однако с учётом бонусов эта сумма может увеличиться до £ 30 млн (€ 34,8 млн). Кроме того, «горожане» будут обладать правом обратного выкупа.

Макэйти является воспитанником «Манчестер Сити». В составе основной команды «горожан» полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

