Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» заплатит до £ 30 млн за полузащитника «Манчестер Сити» — Романо

«Ноттингем Форест» заплатит до £ 30 млн за полузащитника «Манчестер Сити» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» согласовали сделку по переходу 22-летнего атакующего полузащитника Джеймса Макэйти в стан «лесников». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, изначально «Ноттингем Форест» заплатит £ 22 млн (€ 25,5 млн) за английского хавбека, однако с учётом бонусов эта сумма может увеличиться до £ 30 млн (€ 34,8 млн). Кроме того, «горожане» будут обладать правом обратного выкупа.

Макэйти является воспитанником «Манчестер Сити». В составе основной команды «горожан» полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за € 70 млн — Globo

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android