Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 14 августа

В четверг, 14 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 14 августа:

«Астана» (Казахстан) – «Лозанна» (Швейцария) — 0:2 (первый матч — 1:3);

«Сабах» (Азербайджан) – «Левски» (Болгария) — 0:2 (0:1);

«Арарат-Армения» (Армения) – «Спарта» П (Чехия) — 1:2 (1:4);

«Левадия» (Эстония) – «Дифферданж» (Люксембург) — 1:3 доп. вр. (3:2);

«Хаммарбю» (Швеция) – «Русенборг» (Норвегия) — 0:1 (0:0);

«Пакш» (Венгрия) – «Полесье» (Украина) — 2:1 (0:3);

«Дьёр» (Венгрия) – АИК (Швеция) — 2:0 (1:2);

«Шериф» (Молдавия) – «Андерлехт» (Бельгия) — 1:1 (0:3);

«Омония» (Кипр) – «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) — 5:0 (4:0);

«Арда» (Болгария) – «Кауно Жальгирис» (Литва) — 2:0 (1:0);

«Брондбю» (Дания) – «Викингур» Р (Исландия) — 4:0 (0:3);

«Бейтар» (Израиль) – «Рига» (Латвия) — 3:1 (0:3);

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 0:1 (0:3);

«Бешикташ» (Турция) – «Сент-Патрикс» (Ирландия) — 3:2 (4:1);

«Маккаби» Х (Израиль) – «Ракув» (Польша) — 0:2 (1:0);

«Неман» (Беларусь) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 2:0 (5:4 пен.) (2:0);

«Целе» (Словения) – «Лугано» (Швейцария) — 2:4 (5:0);

АЕК Афины (Греция) – «Арис» (Кипр) — 3:1 доп. вр. (2:2);

«Ягеллония» (Польша) – «Силькеборг» (Дания) — 2:2 (1:0);

«Спартак» Тр (Словакия) – «Университатя» Кр (Румыния) — 4:3 доп. вр. (0:3);

«Динамо» Т (Албания) – «Хайдук» (Хорватия) — 3:1 доп. вр. (1:2);

«Данди Юнайтед» (Шотландия) – «Рапид» В (Австрия) — 2:2 (4:5 пен.) (2:2);

«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Викингур» Г (Фарерские острова) — 2:0 (1:2);

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Балкани» (Косово) — 4:0 (0:1);

«Аустрия» В (Австрия) – «Баник Острава» (Чехия) — 1:1 (3:4);

«Санта-Клара» (Португалия) – «Ларн» (Северная Ирландия) — 0:0 (3:0);

«Хайберниан» (Шотландия) – «Партизан» (Сербия) — 2:3 доп. вр. (2:0);

«Эгнатия» (Албания) – «Олимпия» Л (Словения) — 2:4 доп.вр. (0:0);

«Виртус» (Сан-Марино) – «Милсами» (Молдавия) — 3:0 (2:3).

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.