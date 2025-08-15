Скидки
Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич покинул «Лион»

Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич покинул «Лион»
Экс-полузащитник сборной Сербии Неманья Матич стал свободным агентом. Об уходе 37-летнего опорника из «Лиона» было объявлено на официальном сайте французского клуба. Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выступал за «Лион» с января прошлого года.

«Лион» хочет искренне поблагодарить Неманью за его преданность делу и профессионализм на протяжении всего периода пребывания в клубе и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Лиона».

Неманья Матич перебрался в «Лион» из «Ренна». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2,6 млн. Всего серб провёл за клуб 58 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

